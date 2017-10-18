В Баку стартовала “Каспийская строительная неделя»

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

18 октября в Баку Экспо Центре начала свою работу XXIII Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017. Крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в строительной области ознаменовало начало «Каспийской строительной недели», включающей также Х юбилейную Международную выставку «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku 2017 и Х юбилейную Каспийскую международную выставку «Охрана, безопасность и средства спасения» Securika Caspian 2017. Организаторами выставок выступают Британская компания ITE Group и ее партнер компания Iteca Caspian.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на церемонии торжественного открытия WorldBuild Baku 2017, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров подчеркнул, что нынешняя выставка отражает значительные приметы времени развития строительной индустрии страны. Выставка наглядно свидетельствует о диверсификации азербайджанской экономики, росте конкурентоспособности национальной продукции, обеспечении населения рабочими местами, иллюстрирует факт, что сегодня наша страна практически полностью обеспечивает себя строительными материалами. Благодаря WorldBuild Baku возрастает интерес к Азербайджану со стороны иностранных инвесторов и производителей, желающих наладить деловое сотрудничество с местными компаниями.

Заместитель директора Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садиг Садыгов отметил расширение географии участников, актуальное участие в выставке четырех национальных стендов. В развитии экономики строительный сектор играет важную роль, этой сфере государство уделяет особое внимание, 100 тысяч человек занято в области строительства. В минувшем году было сдано 15 тысяч квартир и 12 тысяч частных домов. По словам Садига Садыгова, проведение выставки успешно отражает эти достижения, и созданное в 2016 году агентство начинает активное сотрудничество с организаторами WorldBuild Baku.

Заместитель начальника Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов рассказал, что строительный бум в Азербайджане способствовал росту местных компаний, которые сегодня успешно вышли на мировой рынок. Выставка формирует благодатный имидж строительной индустрии, оказывающей позитивное влияние на экономику страны в числе ненефтяных отраслей.

Председатель правления Союза Архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде выразил мнение, что основу любого прогрессивного общества составляет активное строительство, которое во многом зависит от профессионализма архитекторов, несущих большую ответственность в плане развития градостроительства. Надо всячески поддерживать строительный сектор, заключил выступающий и пожелал успехов участникам и гостям выставки.

Региональный директор ITE Group Plc Эдвард Строон поздравил собравшихся с Днем независимости Азербайджана, отметив, что в этом году в «Каспийской строительной неделе» принимают участие 310 компаний из 28 стран мира. Э.Строон выразил благодарность за поддержку Министерству экономики, Государственному агентству жилищного строительства при Президенте Азербайджанской Республики, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, Союзу архитекторов Азербайджана, Фонду поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (Работодателей).

В этом году в “Каспийской строительной неделе” принимают участие 310 компаний из 28 стран мира. Состав участников выставки WorldBuild Baku на 30 процентов пополнился новыми компаниями. Азербайджанские участники, среди которых производители, дистрибьюторы, компании, предоставляющие услуги в строительной сфере, составляют 40 процентов экспонентов. Продукция, отмеченная знаком Made in Azerbaijan, составляет серьезную конкуренцию иностранным экспонентам. Традиционно в этом году свои национальные павильоны представляют Германия, Иран, ОАЭ, впервые принимает участие Польша. Большим составом выступают турецкие, китайские, российские и чешские производители.

Выставка охватывает широкий ассортимент строительных материалов, керамики, отделочного камня, мрамора, окон и дверей, интерьера. Обширно представлен лакокрасочный сектор. На выставке можно ознакомиться с большим выбором межкомнатных и входных дверей, автоматических дверей для загородных домов и для офисных помещений. Традиционно хорошо представлены кровельные материалы и деревообработка.

Среди новинок энергосберегающие фитинги с высоким световым потоком (Lena Lighting), баллистические щиты для применения в строительстве (Amii), конденсаторные котлы (ECOSTAR BURNERS), компактная система молекулярной фильтрации питьевой воды (Bluefilters Graphite New Line) и многое другое. Особенно много интересных и инновационных материалов, товаров представляют на стендах национальные группы.

Aquatherm Baku 2017 собрала 66 компаний из 13 стран мира, среди которых Азербайджан, Иран, Италия, Китай, Кувейт, Турция, Франция и другие. К постоянным участникам выставки присоединились новые компании, среди которых Sabkond (Азербайджан), Termoklimat (Азербайджан), Daboo Sanat (Иран), Rubinetteria Paffoni (Италия), Coolex (Кувейт), Frisquet (Франция), UPONOR (Финляндия) и другие.

Компании-участники Aquatherm Baku 2017 демонстрируют вентиляционные, канализационные системы, гидранты, трубопроводные арматуры, отопительные системы, трубы, фитинги, радиаторы, бойлеры, насосные станции, водонагреватели и многое другое. На выставке представлен широкий ассортимент кондиционеров от разных производителей, а также IT технологии по дистанционному управлению микроклиматом в помещениях. В числе брендов AUX, Arcelik, Alarko, Ecostar, Gree, Immergas, Mitsubishi, Sime, UPONOR.

Securika Caspian 2017 – единственная в регионе международная специализированная выставка по безопасности, где участники имеют уникальную возможность установить взаимовыгодные контакты со специалистами данной сферы для дальнейшего развития бизнеса. Экспоненты из Азербайджана, России, Казахстана и других стран демонстрируют технические средства обеспечения безопасности, автоматические системы пожаротушения, системы аварийно-пожарного оповещения, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, смарт-карты, систему контроля доступа и многое другое.

Традиционно выставку сопровождает насыщенная деловая программа, включающая презентации, семинары, мастер-классы. В рамках нынешней «Строительной каспийской недели» состоятся специальный ВИП тур, будут проведены В2В встреч между иностранными участниками выставок и местными дистрибьюторами, а также поддерживаемый Союзом архитекторов Азербайджана воркшоп с молодыми проектировщиками и экскурсия в Национальный музей искусств Азербайджана.