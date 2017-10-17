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    В Баварии задержана крупнейшая "четверолапая" контрабанда

    17.10.2017 [12:55]

    Прага, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкие полицейские задержали на баварской автостоянке у автострады чешскую фуру, в которой находилось более 7000 нелегально перевозимых животных. Четверолапых – в большинстве случаев, речь идет о мышах, крысах, хамелеонах, а также аксолотлях, под опеку взяли защитники животных.

    Агентство DPA сообщило, что чешского водителя обязали заплатить залог в 500 eвро (около 13 тысяч крон) и освободили. По мнению экспертов, это крупнейшая нелегальная перевозка животных, которую когда-либо удалось задержать на территории Германии.

    Многих животных во время транспортировки не обеспечили достаточным количеством корма, не давали в пути следования воду, содержали в слишком маленьких коробках. Ко времени проверки фургона полицейскими некоторые зверьки уже были погибшими.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :В Баварии задержана крупнейшая "четверолапая" контрабанда
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