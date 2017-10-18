В Берлине начинаются межпартийные консультации

Берлин, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня в Берлине начнутся первые межпартийные консультации о формировании новой правительственной коалиции в Германии. По итогам всеобщих выборов, состоявшихся 24 сентября, учитывая все представленные в бундестаге партии, политически возможной осталась только одна комбинация - из четырех из них.

Это - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС и ХСС), выступающие в парламенте единым консервативным блоком, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые". По их политическим цветам (черный - у консерваторов, желтый - у либералов и зеленый - у "зеленых") такую партийную комбинацию называют в Германии "Ямайкой" - в соответствии с цветовой гаммой флага этого островного государства в Карибском море.

То, что никакой другой возможности сформировать правительство, имеющее в бундестаге большинство, у канцлера Ангелы Меркель не осталось, стало ясно еще вечером в день голосования. Социал-демократы, понесшие тяжелые потери на выборах, отказались возобновлять коалицию с консерваторами.

Так что начать переговоры с либералами и "зелеными" Меркель теоретически могла уже утром в понедельник. Она, однако, решила повременить три недели и дождаться результатов земельных выборов в Нижней Саксонии 15 октября. В ХДС надеялись, что нижнесаксонский избиратель подправит незавидный результат, полученный консерваторами на всеобщих выборах, и тем самым укрепит позиции канцлера на будущих коалиционных переговорах.

Надежды не оправдались. Кандидат консерваторов в земельные премьер-министры те выборы проиграл, вину за это он, как и некоторые другие в самом ХДС, взвалил на Меркель, а в результате ее позиции в преддверии "Ямайки" не укрепились, а, наоборот, ослабли.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин