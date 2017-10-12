В Центре сейсмологической службы проведен очередной научный семинар

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

В Республиканском центре сейсмологической службы (РЦСС) Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) проведен очередной научный семинар.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе РЦСС, выступивший на семинаре академик Парвиз Мамедов представил доклад на тему «Кавказ – важный индикатор сейсмичности структуры литосферной плиты и геодинамики в Каспийском регионе».

Достаточно богатый с научной точки зрения доклад был с интересом воспринят участниками семинара. После выступления докладчик ответил на вопросы.