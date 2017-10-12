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    ОБЩЕСТВО


    В Центре сейсмологической службы проведен очередной научный семинар

    12.10.2017 [18:29]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Республиканском центре сейсмологической службы (РЦСС) Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) проведен очередной научный семинар.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе РЦСС, выступивший на семинаре академик Парвиз Мамедов представил доклад на тему «Кавказ – важный индикатор сейсмичности структуры литосферной плиты и геодинамики в Каспийском регионе».

    Достаточно богатый с научной точки зрения доклад был с интересом воспринят участниками семинара. После выступления докладчик ответил на вопросы.

    AZERTAG.AZ :В Центре сейсмологической службы проведен очередной научный семинар
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