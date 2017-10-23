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    В Центры отдыха Минтруда отправлены 1 266 граждан с инвалидностью

    23.10.2017 [14:52]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    В рамках «Программы по реабилитации и социальной защите граждан с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями на 2017 год», утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана, еще 101 гражданин с инвалидностью отправлен в Центр отдыха МТСЗН, находящийся на территории Лянкяранского района.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

    Согласно сообщению, на церемонии проводов инвалидов было отмечено, что Министерством ведутся целенаправленные работы по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационными средствами граждан с иналидностью. Так, за январь-сентябрь 2017 года свыше 16 600 привилегированным лицам по линии МТСЗН были предоставлены лечебно-восстановительные и протезно-ортопедические услуги. В целом, за отчетный период Бакинский протезно-ортопедический реабилитационный центр МТСЗН и его филиал в Гяндже, а также Нахчыванский производственный участок обеспечили граждан с инвалидностью 22 453 единицами протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств. Кроме того, в 2013 году при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие реконструированного Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья номер 1 Государственного фонда социальной защиты при МТСЗН. За истекший период в Центре к курсам профессиональной подготовки привлечено 1215 молодых граждан с инвалидностью.

    Отметим, что в рамках программы в центрах отдыха МТСЗН для инвалидов предусмотрены организация музыкально-развлекательных мероприятий, спортивных состязаний и викторин, экскурсий по окрестностям, медицинских и физиотерапевтических процедур. Всего в рамках программы в центрах отдыха на территории Лянкяранского, Хачмазского и Губинского районов планировалось принять свыше 1 100 человек с инвалидностью. С момента реализации программы в эти центры отправлено 1 266 представителей данной категории населения. 466 граждан с инвалидностью отправлены в Центр отдыха, находящийся на территории Лянкяранского района, 550 человек – в Хачмазском районе и 250 человек – в Губинском районе. Кроме того, лица с инвалидностью будут доставлены в центры отдыха и возвращены оттуда специальным транспортом.

    Граждане с инвалидностью выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за особую заботу и внимание, а также за организацию для них отдыха.

    AZERTAG.AZ :В Центры отдыха Минтруда отправлены 1 266 граждан с инвалидностью
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