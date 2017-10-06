В Дипломатическом клубе Латвии состоялся бизнес-семинар по экономическому развитию Азербайджана

Рига, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

5 октября в Дипломатическом экономическом клубе состоялся бизнес-семинар, посвященный экономическому развитию Азербайджана. Цель мероприятия заключалась в привлечении иностранных инвесторов и популяризации экономического потенциала Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители ряда европейских стран по торговому сотрудничеству в Латвии, руководители крупных компаний, бизнесмены, руководящие лица банковского сектора и дипломаты.

В начале мероприятия был показан видеоролик, посвященный потенциалу и успехам страны в экономической, аграрной, туристической и других областях.

Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов выступил с докладом на тему «Экономическое развитие Азербайджана на современном этапе».

Дж.Ахундов проинформировал об истории государственности Азербайджана, создании и развитии энергетического сектора, экономическом потенциале и бизнес-среде нашей страны.

Говоря об экономических достижениях нашей страны, посол подчеркнул, что всестороннее развитие Азербайджана, создание прочных основ для его дальнейшего прогресса стало возможным в результате реализации социально-экономической стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева. В стратегии глубоких экономических реформ общенационального лидера особое место занимает факт искусного использования нефтяного фактора для всестороннего развития экономики страны. Достижение великим лидером, несмотря на внутреннее и внешнее давление, подписания с международным консорциумом, состоящим из 13 компаний, в сентябре 1994 года «Контракта века» по разработке нефтяных месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли, стало торжеством высокой политической воли и решительности.

Дж.Ахундов довел до внимания, что курс Гейдара Алиева, обеспечивший устойчивость прогресса Азербайджана, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Президент страны в непростой ситуации успешно реализует стратегию, определенную общенациональным лидером, обогатив ее в соответствии с духом нового времени.

Отметив, что за минувший период были расширены реформы в агропромышленном комплексе, посол сказал, что в стране сформировался сильный класс предпринимателей. Сегодня Азербайджан – одна из редких стран, обеспечивающих собственную продовольственную безопасность, подчеркнул Дж.Ахундов.

Посол предоставил экономический обзор всех секторов экономики Азербайджана, рассказал о созданных в стране технологических парках, туристических возможностях, благоприятной среде, созданной для иностранных инвесторов, а также нынешнем состоянии аграрного сектора.

В результате социально-экономической политики, проводимой сегодня в стране, основное внимание уделяется росту ненефтяного сектора, обеспечено диверсифицированное развитие экономики. Посол отметил, что Президент Ильхам Алиев, объявивший приоритетом усиление туристического сектора, сохраняет в центре внимания комплексное развитие данного сектора.

Выступление посла вызвало большой интерес, латвийские предприниматели задали множество вопросов по бизнес-среде в Азербайджане.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Рига