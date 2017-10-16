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    В Дубае появились первые «умные» лавки, оборудованные Wi-Fi и USB-портами

    16.10.2017 [14:04]

    Абу-Даби, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Полиция Дубая представила первые «умные» лавки, оборудованные Wi-Fi и USB-портами, которые установлены у местных полицейских участков в нескольких районах эмирата, сообщает издание Arabian Business со ссылкой на официальное сообщение полиции.

    Как передает АЗЕРТАДЖ, в сообщении отмечается, что каждая из скамеек оснащена двумя зарядными станциями и маршрутизатором 4G и все они питаются от солнечных батарей. Кроме того, сиденья могут охлаждаться в жаркие периоды и подсвечиваться в темноте. Лавки также будут получать автоматические обновления, предоставлять информацию о полиции и «рассказывать» о погодных условиях.

    В рамках инициативы Дубая «Умный город» количество таких лавок у полицейских участков по всему эмирату будет увеличиваться.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В Дубае появились первые «умные» лавки, оборудованные Wi-Fi и USB-портами
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