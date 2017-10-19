В ЕС нет единодушия в вопросе отношений с Турцией

Берлин, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкая пресса активно обсуждает цели Берлина на очередном саммите ЕС. Ангела Меркель остается во главе действующего немецкого правительства последние дни. Формально ее собственные полномочия и полномочия других членов кабинета министров закончатся 24 октября, когда избранный месяц назад новый состав бундестага соберется в Берлине на свое первое учредительное заседание. Далее - вплоть до формирования новой правящей коалиции - правительство Меркель будет считаться исполняющим обязанности с несколько ограниченными возможностями.

Это обстоятельство, однако, не смущает ни ее, ни брюссельских дипломатов. Саммиты ЕС почти всегда проходят в ситуации, когда в одной из стран-членов ЕС только что состоялись выборы, и новое правительство еще не сформировано. В Голландии, например, этот процесс занял целых семь месяцев.

Но вес Германии в Евросоюзе, разумеется, иной, чем у Голландии, поэтому все очень надеятся, что Германия как можно скорее получит новое правительство. В этом заинтересованы все в ЕС и, в первую очередь, страны еврогруппы, лидеры которых собираются принять несколько важных решений на встрече в декабре. С канцлером, только исполняющим обязанности, сделать это будет труднее.

Обширна повестка дня и предстоящего в эти четверг и пятницу саммита ЕС. В ней - снова проблема беженцев, интеграция в сфере оборонной политики, дигитализация Евросоюза, налогообложение, проблемы мировой политики, Северная Корея и Иран, Brexit, отношения с Турцией, которые, Германия изрядно подпортила своим необдуманным признанием так называемого "геноцида армян" и поддержкой террористической организации YPG. Отношения между Берлином и Анкарой хуже некуда, и еще в ходе предвыборной кампании Ангела Меркель пригрозила убедить партнеров по ЕС в необходимости прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. При всем авторитете, который немецкий канцлер имеет в Евросоюзе, партнеры к ее предложению отнеслись прохладно.

Во-первых, потому, что такой демарш Брюсселя поставил бы под угрозу миграционный пакт ЕС - Турция, который все-таки снижает для европейцев бремя беженцев. А, во-вторых, как подчеркнул брюссельский чиновник, "следует учитывать региональный масштаб и значение этой страны, в частности, для поиска урегулирования конфликта в Сирии".

Словом, не все в ЕС поддерживают Германию в ее "холодной войне" с Турцией.

Для формального прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС требуется единогласное решение всех стран Евросоюза. Понимая, что позицию Германии все ее партнеры не поддержат, Ангела Меркель решила вообще не поднимать на саммите вопрос о переговорах с Анкарой.

"Канцлер обсудит с коллегами в Брюсселе, как строить в дальнейшем отношения ЕС с Турцией, и ожидает плодотворной дискуссии о выработке общей стратегии на этот счет", - пояснил на брифинге в Берлине внешнеполитический советник канцлера.

Берлин ратует, в частности, за сокращение финансовой помощи, которую Турции - как кандидату в члены ЕС - Брюссель продолжает оказывать. Всего в бюджете Евросоюза на эти цели в период с 2014 до 2020 года выделены 4,45 миллиарда евро. Пока, правда, перечислены только 260 миллионов.

Свести на нет предусмотренную правилами ЕС финансовую помощь странам, имеющим статус кандидата на вступление, советники канцлера считают невозможным.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин