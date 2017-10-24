В Египте арестованы двенадцать террористов, планироваваших атаки на силовиков

Каир, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

МВД Египта объявило о задержании двенадцати террористов, планировавших террористические атаки на силы безопасности и египетских военных, а также государственные и общественные объекты страны. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Египта.

Как сообщает АЗЕРАДЖ, в заявлении отмечается, что задержанные в провинции Аль Файум к юго-западу от Каира, принадлежат к террористической группировке «Хасм». В ходе антитеррористической операции у них изъято огнестрельное оружие и взрывчатые устройства.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Каир