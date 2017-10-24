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    В Египте арестованы двенадцать террористов, планироваваших атаки на силовиков

    24.10.2017 [17:06]

    Каир, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    МВД Египта объявило о задержании двенадцати террористов, планировавших террористические атаки на силы безопасности и египетских военных, а также государственные и общественные объекты страны. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Египта.

    Как сообщает АЗЕРАДЖ, в заявлении отмечается, что задержанные в провинции Аль Файум к юго-западу от Каира, принадлежат к террористической группировке «Хасм». В ходе антитеррористической операции у них изъято огнестрельное оружие и взрывчатые устройства.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

    AZERTAG.AZ :В Египте арестованы двенадцать террористов, планироваваших атаки на силовиков
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