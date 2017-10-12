В Египте продлен режим чрезвычайного положения

Каир, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Указом Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси еще на три месяца продлен режим чрезвычайного положения в стране, который вступает в силу с 13 октября этого года, сообщает египетское издание «Аль Йоум ас-Сабиа».

Как передает АЗЕРТАДЖ, режим ЧП в Египте был объявлен 10 апреля этого года на три месяца после двух терактов в церквях христиан-коптов в городах Александрия и Танта. В июле режим чрезвычайного положения был продлен еще на три месяца, которые истекли 10 октября 2017 года.

По информации издания, в указе отмечается, что данная мера предпринята в целях обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.

Напомним, что в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Александрии и Танта погибли 43 человека, более 100 получили ранения.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Каир