Каир, 9 октября, АЗЕРТАДЖ Пограничники Египта на южной границе страны уничтожили одного из главных контрабандистов наркотиков. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер Аль Рифаи. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам представителя ВС Египта, преступник был уничтожен после оказания вооруженного сопротивления правоохранительным органам при задержании. При осмотре транспортного средства преступника было обнаружено 75 кг героина, снайперская винтовка и боеприпасы. Ася Гаджизаде собкор АЗЕРТАДЖ Каир

AZERTAG.AZ : В Египте уничтожен один из главных контрабандистов наркотиков

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