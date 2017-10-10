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    В Египте восемь человек приговорены к смертной казни и еще 50 к пожизненному заключению

    10.10.2017 [16:41]

    Каир, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Уголовный суд Каира приговорил восемь человек к смертной казни и еще 50 к пожизненному заключению по делу о нападении на полицейский участок в районе Хельван в 2013 году, сообщают египетские СМИ. Они обвиняются в терроризме, умышленном убийстве, нанесении серьезного ущерба государственным и общественным объектам и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отмечается, что 14 августа 2013 года после отстранения от власти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и во время разгона полицией его сторонников, собравшихся в центре Каира на площадях Рабиа Аль-Адавия и Аль-Нахда с требованием возвращения свергнутого президента, группа сторонников «Братьев-мусульман» атаковала полицейский участок в районе Хельван в Каире с применением огнестрельного оружия, в результате чего погибли три офицера полиции, а также гражданские лица. Кроме того, был совершен поджог полицейского участка и другие насильственные действия во время атаки полицейского участка.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

    AZERTAG.AZ :В Египте восемь человек приговорены к смертной казни и еще 50 к пожизненному заключению
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