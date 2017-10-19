В Европе найдено захоронение каменного века
AzerTAg.az
19.10.2017 [12:34]
Прага, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в районе моравского Райграда археологи обнаружили погребение периода каменного века и два захоронения железного века. Находки подтверждают наличие в этом районе стоянки древних людей, о чем свидетельствуют уже ранее обнаруженные там предметы. Как сообщил агентству ČTK археолог Рихард Бишко, захоронения были найдены в ходе строительства технического павильона. Обнаруженные кости скелетов лежат на боку, что было характерно для того периода. В погребении также находилась посуда и другие предметы.
Парвана Гараева
собкор АЗЕРТАДЖ
Прага
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