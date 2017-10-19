    • / МИР

    МИР


    В Европе найдено захоронение каменного века

    19.10.2017 [12:34]

    Прага, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в районе моравского Райграда археологи обнаружили погребение периода каменного века и два захоронения железного века. Находки подтверждают наличие в этом районе стоянки древних людей, о чем свидетельствуют уже ранее обнаруженные там предметы. Как сообщил агентству ČTK археолог Рихард Бишко, захоронения были найдены в ходе строительства технического павильона. Обнаруженные кости скелетов лежат на боку, что было характерно для того периода. В погребении также находилась посуда и другие предметы.

     

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :В Европе найдено захоронение каменного века
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [11:42]
    В Китае выведен новый сорт «гигантского» риса
    13.10.2017 [10:36]
    Жители Дубая смогут заказывать автобус к дому
    10.10.2017 [10:39]
    Все автомобили в ОАЭ будут оборудованы системой экстренного вызова
    07.10.2017 [18:08]
    Учёные научились добывать из слёз электрический ток
    В Европе найдено захоронение каменного века