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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку пройдет «День открытых дверей»

    14.10.2017 [19:05]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    «День открытых дверей» состоится 21 октября в Филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Баку.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в филиале, абитуриенты могут ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2018|2019 учебного года для поступления и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров на факультетах –филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

    «День открытых дверей» состоится в 14:00 по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133, (недалеко от станции метро «Эльмляр Академиясы»).

    Контактные телефоны: (012) 598 93 32.

    AZERTAG.AZ :В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку пройдет «День открытых дверей»
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