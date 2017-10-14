В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку пройдет «День открытых дверей»
AzerTAg.az
14.10.2017 [19:05]
Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ
«День открытых дверей» состоится 21 октября в Филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Баку.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в филиале, абитуриенты могут ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2018|2019 учебного года для поступления и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров на факультетах –филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.
«День открытых дверей» состоится в 14:00 по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133, (недалеко от станции метро «Эльмляр Академиясы»).
Контактные телефоны: (012) 598 93 32.
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