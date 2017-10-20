В Финляндии знаки дорожного движения сделают бесполыми

Хельсинки, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках реформы закона о дорожном движении в Финляндии планируется обновить все дорожные знаки. Цель нововведения – сделать знаки четче и заметнее.

Человечков на знаках сменят обезличенные бесполые фигурки, но, по словам эксперта из Транспортного ведомства, за этим не стоит стремление к гендерной нейтральности: «Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие».

Изменения коснутся большинства дорожных знаков, сообщает служба новостей Yle. На скоростных трассах также будут установлены минимальные ограничения скорости.

Нигяр Джафарли

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Хельсинки