В Франкфурте прошло мероприятие, посвященное 200-летию создания немецких поселений на Южном Кавказе

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В национальном павильоне Азербайджана на Франкфуртской международной книжной выставке прошло мероприятие, посвященное 200-летию создания немецких поселений на Южном Кавказе. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и туризма, посольства Азербайджана в нашей стране, Государственного комитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заведующий отделом книжного оборота и работы с типографиями минкультуры Аслан Джафаров рассказал об истории появления немецких поселений в Азербайджане, культурных связях, возникших между двумя народами в условиях мультикультурализма. Он отметил, что в нашей стране всегда уделялось внимание сохранению и пропаганде мультикультуральных ценностей. С этой целью Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал 30 августа 2016 года Распоряжение «О 200-летии создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа», в рамках которого реализуется ряд мероприятий, проектов.

Затем выступил директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров. Он рассказал о значимости подобных мероприятий в сохранении и пропаганде мультикультуральных ценностей, показал гостям книги, изданные в текущем году в рамках исполнения данного Распоряжения. К.Таиров подчеркнул важность издания подобных книг в Германии на основе архивных материалов АНБ.

Руководитель Объединения общин “Şprenflingen Gensingen” Манфрид Шерер, председатель Форума евросотрудничества, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы Самира Патцер-Исмайлова, председатель Общества «Майнц-Азербайджан» Башар Кемюр, бывший член областного парламента Германии Рахим Шмидт предоставили информацию об азербайджано-немецких культурных связях, дружественных отношениях.

В заключение гостям был вручен спецвыпуск журнала «ИРС», посвященный 200-летию создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа.