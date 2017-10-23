В Германии продолжаются межпартийные переговоры по формированию правительства

Берлин, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

На вторник, 24 октября, запланирован очередной раунд консультаций с участием делегаций всех четырех германских партий для формирования правительства страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он будет первым после учредительного заседания нового состава бундестага. Следующий раунд состоится 26 октября, затем - в понедельник, 30 октября, а также 1 и 2 ноября. Но и раунд 2 ноября явно не будет последним. Причем, речь пока идет только о зондирующих переговорах.

Эти четыре партии будут представлены в бундестаге. Это - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС и ХСС), выступающие в парламенте единым консервативным блоком, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые".

"Ямайкой" называют в Германии будущую правительственную коалицию потому, что политические цвета ее участников (черный - у консерваторов, желтый - у либералов и зеленый - у "зеленых") соответствуют цветовой гамме флага этого островного государства в Карибском море.

Чтобы приступить к собственно коалиционным, "зеленой" делегации, например, понадобится мандат партийного съезда, которому предстоит утвердить результаты предварительных консультаций. Поэтому представители этой партии хотят добиться уже на зондирующих переговорах максимального учета своих позиций с тем, чтобы избежать неприятных сюрпризов на будущем съезде. От "зеленого" съезда всего можно ожидать.

В ходе двусторонних встреч - консерваторы с либералами, консерваторы с "зелеными" и "зеленые" с либералами - участники будущей "Ямайки" вычленили 12 тематических блоков, которые лягут в основу повестки дня зондирующих переговоров. Конфликтный потенциал есть в каждом из таких блоков.

Начинаются переговоры с финансов, бюджета и налогов. С доходами государства в Германии все в порядке, поэтому консерваторы и либералы считают возможным снизить налоговое бремя. Первые - на 15 миллиардов евро в год, вторые - даже на 30.

"Зеленые" же настаивают только на его перераспределении: уменьшить отчисления малоимущих в казну за счет повышения налогов на богатых. А имеющиеся в бюджете резервы, с их точки зрения, следует потратить на государственные инвестиции и модернизацию инфраструктуры страны. Каждый третий мост в Германии, подсчитали "зеленые", нуждается в ремонте.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин