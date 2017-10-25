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    КУЛЬТУРА


    В Ичеришехер проходит фестиваль искусств

    25.10.2017 [15:20]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Баку при организационной поддержке Министерства культуры и туризма, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Arts Council Azerbaijan проходит Фестиваль декоративно-прикладного искусства.

    Как сообщил АЗЕРТАДЖ руководитель организации Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, на фестивале демонстрируются фото и картины ряда фотографов и художников, относящихся к батике, гобелену, керамике, шебеке, ювелирному делу и др.

    «Цель фестиваля, проходящего в галерее Art Tover в Ичеришехер, - наряду с пропагандой декоративно-прикладного творчества, оказанием содействия развитию этих национальных видов искусства, также состоит в выявлении людей, обладающих творческим потенциалом. Ежегодно организованный фестиваль представляет важное значение для сохранения обычаев и традиций, представления прикладных работ молодежи. Куратор фестиваля, который продлится неделю, – молодая художница-ковродел Несрин Ширинова», - сказал Д.Мамедов.

    AZERTAG.AZ :В Ичеришехер проходит фестиваль искусств
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