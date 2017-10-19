В Италии произошло землетрясение магнитудой 3,3

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

В 28 километрах к западу от итальянского города Асколи-Пичено произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения находился на глубине 2 километров.

На данный момент информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Отметим, что в ночь на 24 августа 2016 года сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Италии. Разрушения были зафиксированы в трёх областях — Лацио, Марке и Умбрии. По последним данным службы Гражданской обороны Италии, в результате стихийного бедствия погибли 293 человека и около 400 пострадали. Более 3 тысяч человек лишись крыши над головой.