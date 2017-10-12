В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений

Баку, 12 oктября, Xаяла Mамедова, AЗЕРТАДЖ

12 октября в Кабинете Министров Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании были обсуждены задачи, вытекающие из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 9 октября 2017 года об утверждении «Плана мероприятий по предотвращению неофициальной занятости в Азербайджанской Республике».

Заместитель премьер-министра, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов отметил, что для предотвращения неофициальной занятости проведен ряд работ. Подготовлены проекты, организованы встречи с предпринимателями, с ними проведена просветительская работа по урегулированию трудовых отношений. Было рекомендовано продолжение просветительской работы в средствах массовой информации для устранения неофициальной занятости, являющейся одним из главных вопросов, вытекающих из Распоряжения.

Али Ахмедов отметил, что в сфере неофициальной занятости были выявлены и предотвращены многочисленные факты. По поручению Президента Азербайджанской Республики будет продолжена борьба с неофициальной занятостью, подобные факты будут выявлены и предотвращены.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что приоритетными вопросами являются создание новых рабочих мест, улучшение социального положения населения и предотвращение неофициальной занятости. Также был затронут вопрос усовершенствования нормативно-правовых актов для предотвращения неофициальной занятости. Было отмечено, что на основании поручения главы государства проводится необходимая работа в этой сфере. Кроме того, для выполнения задач, поставленных перед комиссией, темой обсуждений были организационные вопросы, форма графика контроля, подготовленного для регулирования выполнения поручений, исходящих из плана мероприятий, и эффективной организации работы, изучение передового опыта в сфере предотвращения неофициальной занятости.

В заключение было достигнуто соглашение о создании механизма особого контроля за выполнением задач, вытекающих из «Плана мероприятий по предотвращению неофициальной занятости в Азербайджанской Республике», составлении рабочего графика, проведении заседания комиссии раз в три месяца.

Подводя итог заседания, заместитель премьер-министра, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов подчеркнул, что Президенту Азербайджанской Республики будет регулярно предоставляться информация о работе, проводимой в сфере предотвращения неофициальной занятости.