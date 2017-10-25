В Кабинете Министров состоялось заседание в связи с внесением изменений в законодательство о статусе беженцев

Баку, 25 oктября, AЗЕРТАДЖ

25 октября в Кабинете Министров Азербайджанской Республики состоялось заседание, посвященное обсуждению проделанной работы и намеченных мер по инициативе о включении понятия «дополнительная опека» в существующее законодательство нашей страны (Закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)».

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра, председатель Государственного Комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал о повестке дня заседания. «Представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Ангелис обратился к правительству Азербайджана по двум вопросам. По первому вопросу предусмотрена подготовка и представление по назначению проекта Указа Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении описания, спецификации и образца Удостоверения беженца и Дорожного документа, выдаваемых лицам, получившим статус беженца в Азербайджанской Республике». Этот вопрос согласован, можно сказать, со всеми соответствующими государственными органами. А второй вопрос заключается в предоставлении «дополнительной опеки» - особого статуса лицам, не соответствующим критериям понятия «беженец», данным в Конвенции ООН 1951 года и Протоколе 1967 года о статусе беженцев, однако нуждающимся в международном попечительстве с точки зрения защиты фундаментальных прав и свобод человека, с обеспечением им убежища. Существует Закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)». Этот документ подготовлен в 1999 году в соответствии с вышеназванной международной конвенцией. Сегодня мы обсудим проект внесения изменений в этот закон. Данный вопрос обсуждается с соответствующими структурами. Также рассматривается вопрос увеличения размера пожертвований, которые будут выплачены в следующем году Верховному комиссариату ООН по делам беженцев»,- сказал А.Гасанов.

Bыступивший на заседании представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Ангелис выразил признательность правительству Азербайджана за инициативу по увеличению годового пожертвования Верховному комиссариату ООН по делам беженцев. Oн сказал, что присоединение Азербайджана к Конвенции 1951 года о статусе беженцев и подготовка в соответствии с этой Конвенцией Закона Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)» высоко оценивается. Представитель ООН сообщил, что в настоящее время в Азербайджане 63 человека получили статус «беженца» на основании соответствующего закона.

В то же время представительство ВКБ ООН в Азербайджане на основании мандата, выданного организации Генеральной Ассамблеей ООН, предоставило статус «беженца» многократно большему числу лиц, нуждающихся в международном попечительстве. Эти лица, число которых вместе с беженцами, признанными правительством, в настоящее время составляет 1108 человек, покинули свои страны из-за войн, широко распространенного насилия, массового нарушения прав человека и по другим подобным причинам, и прибыли в Азербайджан. Правительство Азербайджана признало документы, выданные этим лицам ВКБ ООН, и с терпимостью относится к их присутствию в стране. ВКБ ООН, с признательностью расценивая этот факт, подчеркнул значение упрощения включения лиц данной категории в социальные услуги, трудовой рынок, гражданские и экономические отношения. Многочисленные конвенции и международные документы по защите прав человека, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, требуют включения в законодательство понятия «дополнительная опека» и легализации присутствия этих людей в Азербайджане. Включением понятия «дополнительная опека» в законодательство этот вопрос найдет решение, и Азербайджан во исполнение обязательств, вытекающих из Конвенции ООН 1951 года и Протокола 1967 года по статусу беженцев будет осуществлять международное попечительство над людьми данной категории в соответствии со стандартами.

Говоря о Дорожном документе, Фурио де Ангелис отметил, что он предоставляет беженцам право на получение визы для посещения всех стран, за исключением стран происхождения. Что касается описания и спецификации удостоверения, выдаваемого беженцам, подготовка этого документа в рекомендуемой форме помогло бы им вносить больший вклад в общество, экономику страны, а также удовлетворять собственные потребности.

Выступивший затем заместитель начальника Государственной миграционной службы Парвиз Мусаев отметил значение выдачи лицам, получившим статус «беженца», Дорожного документа и Удостоверения беженца. Он также подчеркнул значение внесения изменений в законодательство в связи с «дополнительной опекой» с точки зрения выполнения обязательств, вытекающих из Конвенции ООН 1951 года и Протокола 1967 года по статусу беженцев, отметил, что при рассмотрении вопроса необходимо учитывать государственные интересы.

Первый заместитель министра финансов Ильгар Фати-заде, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов, заместитель начальника управления гуманитарных и социальных вопросов Министерства иностранных дел Сеймур Мардалиев выступили по теме.

Подводя итог заседанию, заместитель премьер-министра Али Гасанов подчеркнул, что в результате серьезнейших усилий Президента Ильхама Алиева Азербайджан за короткий срок стал примером для стран мира. «Это говорим не мы. Все страны мира говорят о том, что Азербайджан во всех направлениях - как в создании правовой базы и условий для беженцев и вынужденных переселенцев, так и в развитии экономической и гуманитарной сфер является примером для стран мира. Это – результат работы, начатой великим лидером Гейдаром Алиевым, и успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой. Сегодня на международной арене к Азербайджану относятся с большим уважением. Причина этого, конечно же, заключается в позиции, занимаемой главой государства и Первым вице-президентом в мире, условиях, созданных ими в нашей стране»,- сказал А.Гасанов.

Заместитель премьер-министра напомнил об участии в октябре 2017 года в 68-й сессии Исполнительного комитета Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Женеве и встрече в рамках визита с руководителем Женевского отделения ООН Михаэлем Меллером. М.Меллер подчеркнул, что Азербайджан - один из самых активных членов ООН, стремительное развитие нашей страны, принятые постановления по решению социально-экономических вопросов являются примером для многих государств, подчеркнул А.Гасанов. «Я проинформировал Mихаэля Меллера об улучшении условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, проводимой работе по всестороннему развитию страны. Oн сказал, что обычно мы распространяем в мире опыт ООН, однако, услышав сегодня о работе, проводимой Азербайджанским государством, считаю, что мы должны распространять в мире опыт Азербайджанского государства по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, экономическому развитию страны»,- сказал А.Гасанов.

В заседании приняли участие представители Аппарата Кабинета Министров и других соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики.