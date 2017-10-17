Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ Институт субтропической агроэкологии при Академии наук Китая официально представил новый сорт риса, который может вырастать выше человеческого роста - до 2,2 м. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа, урожайность риса превышает 11,5 тонн с га, он устойчив к полеганию, болезням, вредителям и наводнениям. Как полагают китайские ученые, выведенный сорт откроет новую главу в рисоводстве.

AZERTAG.AZ : В Китае выведен новый сорт «гигантского» риса

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