В Кубке европейских клубов стартовали партии пятого тура

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Сборная Азербайджана «Odlar Yurdu», одержав победу в четвертом туре над голландским «LSG Leiden», вышла в лидеры Кубка Европы среди мужских команд, проходящего в Анталье. На счету азербайджанских шахматистов 8 матчевых очков и 18,5 индивидуальных.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча завершилась со счетом 5:1. В этом матче победу азербайджанской команде принесли Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли, Ниджат Аббасов и Азер Мирзоев, вничью сыграли Аркадий Найдич и Рауф Мамедов.

После четырех игровых дней в открытой секции лидируют «Odlar Yurdu» и российский «Глобус», набравшие по 8 командных очков. На очко отстает «ШСМ-Legacy Square» из России. Семь команд имеет по 6 очков.

Мужская сборная Азербайджана в четвертом туре также добилась победы – над турецким клубом «Anatolia» со счетом 2,5:1,5. Свои партии выиграли Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжева, вничью сыграла Зейнаб Мамедъярова , проиграла Айдан Ходжатова.

В женском Кубке впереди «Odlar Yurdu», «ШСМ-Legacy Square» (Россия), «Chess Club NONA Батуми» (Грузия) и «Bossa Nova» (Беларусь) - по 6 очков.

Сегодня, в пятом туре в мужском турнире «Odlar Yurdu» сыграет с российским клубом «Глобус». В женском чемпионате встретятся «Odlar Yurdu» – ШСМ «Legacy Square Capital» из России.

В матче «Odlar Yurdu» - «Глобус» сыграют Аркадий Найдич – Владимир Крамник, Рауф Мамедов – Александр Грищук, Гадир Гусейнов – Сергей Карякин, Эльтадж Сафарли – Аниш Гири, Ниджат Аббасов – Ян Непомнящий и Азер Мирзоев – Денис Хисматуллин.

А в матче «Odlar Yurdu» – ШСМ «Legacy Square Capital» сыграют Зейнаб Мамедъярова – Алина Кашлинская, Ульвия Фаталиева – Екатерина Ковалевская, Гюльнар Мамедова – Дарья Войт и Ханым Баладжаева – Анастасия Савина.

Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.