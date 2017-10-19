В Лондоне все готово к открытию выставки, посвященной волшебному миру Гарри Поттера
AzerTAg.az
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
Окунуться в мир волшебства можно на новой выставке в Лондоне, посвящённой 20-летней годовщине выхода в свет первой книги о Гарри Поттере. Здесь можно увидеть редкие памятные вещи и даже исторические артефакты.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, экспозиция расположилась в здании Британской библиотеки и называется она «Гарри Поттер: история магии». Среди экспонатов – первый рисунок школы Хогвартс с комментариями автора – писательницы Джоан Роулинг. Также можно увидеть написанный её рукой список учителей и учебных предметов школы магии.
Есть на выставке и раздел, посвящённый гаданию. В нём можно увидеть один из самых древних предметов Британской библиотеки – подлинный гадательный панцирь черепахи с письменами.
Выставка продлится до 20 февраля 2018 года.
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