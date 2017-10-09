В Медицинском колледже проведено мероприятие, приуроченное 25-летию создания партии «Ени Азербайджан»

Баку, 9 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

9 октября в Бакинском базовом медицинском колледже номер 2 Министерства здравоохранения проведено мероприятие, приуроченное к 25-летию создания партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В своих выступлениях руководитель Бакинского базового медицинского колледжа номер 2 Диляра Мамедалиева, председатель Ясамальской районной организации ПЕА Таги Ахмедов и председатель Женского совета Ясамальской районной организации ПЕА Тамелла Шахбазова отметили, что партии «Ени Азербайджан» принадлежат особые заслуги в преумножении могущества нашей страны. Было отмечено, что ПЕА сформировалась в самый трудный для нашей страны момент, когда царили хаос и самоуправство, были утрачены надежды и мечты народа о независимости, наша национальная государственность оказалась под угрозой. Весть о партии, созданной великим лидером Гейдаром Алиевым в Нахчыване после обращения к нему представителей интеллигенции, заботившихся о будущем азербайджанского народа, в скором времени дошла до самых отдаленных уголков страны. Несмотря на давление со стороны тех, кто ревностно воспринял создание партии «Ени Азербайджан», преследования, которым подверглись ее инициаторы, люди не боялись никаких угроз на пути вступления в ПЕА, так как в лице великого сына тюркского мира, создателя партии Гейдара Алиева они видели спасителя нашего народа, независимого Азербайджанского государства. Превращение партии в ведущую силу страны благодаря ее формированию в короткие сроки, интеллектуальному уровню, социальной базе и общенациональному политическому курсу подняло ее на уровень всенародной партии. В результате дальновидной политики великого лидера в Азербайджане в скором времени установилась политическая стабильность, исчезла угроза расчленения страны.

Особо подчеркнув роль ПЕА в защите государственности в Азербайджане, прогрессе нашей страны, ораторы отметили, что около 700 тысяч человек, объединившись в рядах партии, оставаясь приверженными идеям великого лидера Гейдара Алиева и тесно сплотившись вокруг председателя партии, Президента Ильхама Алиева, вносят важный вклад в развитие нашей страны.

Было доведено до внимания, что Гейдар Алиев как незабываемая личность с глубоким интеллектом всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках, занятых в этой сфере, в частности, в сфере здравоохранения, и развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в нашей стране связано именно с именем великого лидера. Ораторы подчеркнули, что идеи великого лидера последовательно реализуются Президентом Ильхамом Алиевым. Так, коренные реформы, проводимые в системе здравоохранения страны, оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием, повышение квалификации врачей и медицинских работников, в конечном итоге, приводят к улучшению качества медицинских услуг. Было отмечено, что под руководством главы государства в стране широкий размах получил процесс создания инфраструктуры здравоохранения, отвечающей самым современным требованиям, строительство новых больниц, реконструкция действующих медицинских учреждений. Была подчеркнута роль государственных программ в отдельных областях здравоохранения для улучшения качества медицинских услуг, предоставляемых населению.

Далее представителям молодежи, вступившим в ряды партии, были вручены членские билеты.

Мероприятие продолжилось художественной программой.