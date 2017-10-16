В Медуниверситете пройдет семинар, посвященный Всемирному месяцу борьбы против рака груди

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) состоится семинар на тему «Как предотвратить рак молочной железы?».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе университета, семинар будет вести действительный член Европейского общества радиологов (ESR) и Общества радиологов Азербайджана, маммолог-радиолог клиники Гюнель Гамбарова.

Г.Гамбарова расскажет участникам семинара о своевременном выявлении рака молочной железы и путях борьбы с болезнью, в то же время, предоставит информацию о маммографическом обследовании методом диктографии.

Напомним, что в 1993 году Всемирной организацией здравоохранения октябрь был объявлен месяцем борьбы против рака молочной железы.