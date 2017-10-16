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    В Медуниверситете пройдет семинар, посвященный Всемирному месяцу борьбы против рака груди

    16.10.2017 [18:32]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) состоится семинар на тему «Как предотвратить рак молочной железы?».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе университета, семинар будет вести действительный член Европейского общества радиологов (ESR) и Общества радиологов Азербайджана, маммолог-радиолог клиники Гюнель Гамбарова.

    Г.Гамбарова расскажет участникам семинара о своевременном выявлении рака молочной железы и путях борьбы с болезнью, в то же время, предоставит информацию о маммографическом обследовании методом диктографии.

    Напомним, что в 1993 году Всемирной организацией здравоохранения октябрь был объявлен месяцем борьбы против рака молочной железы.

    AZERTAG.AZ :В Медуниверситете пройдет семинар, посвященный Всемирному месяцу борьбы против рака груди
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