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    В Мемориале Чигорина пройдут партии пятого тура

    25.10.2017 [17:25]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Шесть шахматистов сохраняют стопроцентный показатель после четырех туров в 24-ом Мемориале Михаила Чигорина, который также считается этапом Кубка России, проходящем в Санкт-Петербурге.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по 3,5 очка имеют на своем счету сразу 26 участников. По 3 очка заработали 42 шахматиста. Среди азербайджанских шахматистов по 2,5 очка набрали гроссмейстер Азер Мирзоев, международный мастер Наиль Баширли и Атилла Эйнуллаев. По 2 балла имеют в активе Хазар Бабазаде, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Раван Алиев, Алтай Эйнуллаев и Элмар Атакишиев.

    Партии пятого тура будут сыграны в среду, итоги турнира подведут в воскресенье 29 октября.

    AZERTAG.AZ :В Мемориале Чигорина пройдут партии пятого тура
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