16 октября, Баку, АЗЕРТАДЖ

16 октября в Международном центре мугама состоялось открытие Недели итальянского языка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано посольством Италии в Азербайджане при поддержке Международного центра мугама.

Выступивший на открытии посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари рассказал о богатой культуре своей страны и значении проведения Недели итальянского языка. Он сообщил, что данное мероприятие проводится в октябре каждого года с целью пропаганды итальянского языка, являющегося четвертым в мире по изучаемости. В этом году Неделя итальянского языка посвящена кинематографу.

Затем на вечере прозвучали удостоенные кинопремии «Оскар» музыкальные композиции из итальянских фильмов. Гюнель Кязимова (фортепиано), народная артистка Фарида Мамедова (сопрано) и Сируз Мамедов (труба) исполнили произведения известных итальянских композиторов Эннио Морриконе, Нино Роты и других.

Отметим, что Неделя итальянского языка - международный проект, направленный на пропаганду итальянского языка, являющегося языком современной культуры и искусства. С 2001 года это мероприятие ежегодно организовывается Министерством иностранных дел Италии.