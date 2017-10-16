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    КУЛЬТУРА


    В Международном центре мугама состоялось открытие Недели итальянского языка

    16.10.2017 [21:40]

    16 октября, Баку, АЗЕРТАДЖ 

    16 октября в Международном центре мугама состоялось открытие Недели итальянского языка.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано посольством Италии в Азербайджане при поддержке Международного центра мугама.

    Выступивший на открытии посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари рассказал о богатой культуре своей страны и значении проведения Недели итальянского языка. Он сообщил, что данное мероприятие проводится в октябре каждого года с целью пропаганды итальянского языка, являющегося четвертым в мире по изучаемости. В этом году Неделя итальянского языка посвящена кинематографу.

    Затем на вечере прозвучали удостоенные кинопремии «Оскар» музыкальные композиции из итальянских фильмов. Гюнель Кязимова (фортепиано), народная артистка Фарида Мамедова (сопрано) и Сируз Мамедов (труба) исполнили произведения известных итальянских композиторов Эннио Морриконе, Нино Роты и других.

    Отметим, что Неделя итальянского языка - международный проект, направленный на пропаганду итальянского языка, являющегося языком современной культуры и искусства. С 2001 года это мероприятие ежегодно организовывается Министерством иностранных дел Италии.

    AZERTAG.AZ :В Международном центре мугама состоялось открытие Недели итальянского языка
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