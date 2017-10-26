    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    В Милли Меджлисе организован «круглый стол» по «Плану действий в области борьбы с бытовым насилием»

    26.10.2017 [20:06]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    26 октября в Милли Меджлисе состоялся «круглый стол», организованный комитетом по правовой политике и государственному строительству совместно с комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутаты с участием приглашенных на мероприятие представителей правительства, Женского фонда и Фонда народонаселения ООН, ряда НПО в нашей стране, в том числе представителей Объединения молодых юристов обсудили план действий в области борьбы с бытовым насилием.

    Модератор «круглого стола» - председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал слушателей о проведенных в парламенте мероприятиях, общественных обсуждениях по вопросам бытового насилия. Он сказал, что создание в парламенте комитета по вопросам семьи, женщин и детей является одним из важных шагов в этом направлении.

    Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы рассказала о проводимой в нашей стране борьбе против бытового насилия, разработанном плане действий. Она отметила, что в парламенте приняты важные законы в этой области, институту семьи в Азербайджане придается важное значение, выдвинула ряд предложений с целью повышения эффективности борьбы с бытовым насилием. А. Нахчыванлы подчеркнула важность создания центров помощи жертвам насилия и судебных структур, специализирующихся на проблемах семьи, подготовки семейных психологов. Председатель комитета отметила, что необходимо расширить просветительскую работу среди женщин, особенно в регионах. Хорошие результаты даст и пропаганда прав женщин посредством печати и социальных сетей.

    Затем на «круглом столе» выступила руководитель программы Женского фонда ООН по Европе и Средней Азии Катерина Вольф. Она высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане в этой области на государственном уровне и неправительственными организациями, отметила, что бытовое насилие не знает ни границ, на национальности. Эта проблема широко распространена повсюду в мире.

    Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова в своем докладе о деятельности приюта, защищающего женщин, подвергшихся бытовому насилию, привела конкретные факты. Она отметила, что жертвам насилия оказывается правовая, психологическая, медицинская помощь, для них также организованы курсы с целью обеспечения занятости. М.Зейналова сообщила, что руководимая ею организация тесно сотрудничает с рядом государственных структур.

    В ходе обсуждения плана действий в области борьбы с бытовым насилием свои мнения высказали депутаты Чингиз Ганизаде, Вюсал Гусейнов, Эльшан Мусаев, Садагат Велиева.

    Участвовавшие в «круглом столе» сотрудник представительства Фонда народонаселения ООН в Азербайджане Халиса Шахвердиева, эксперт по вопросам гендерного равенства и борьбы против бытового насилия Джавид Шахмалыев, представитель Объединения молодых юристов Нволиса Ифеануичукву Чинеду, сотрудница Министерства труда и социальной защиты населения Назакет Балабекова, председатель Общественного объединения «Женская инициатива и помощь решению социальных проблем» Земфира Мустафаева рассказали о проделанной работе, вызывающих беспокойство вопросах, с которыми они сталкиваются на практике, высказали свои предложения.

    AZERTAG.AZ :В Милли Меджлисе организован «круглый стол» по «Плану действий в области борьбы с бытовым насилием»
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов
    24.10.2017 [16:30]
    В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов
    Программа самозанятости охватывает 1 132 безработных и ищущих работу граждан
    17.10.2017 [18:46]
    Программа самозанятости охватывает 1 132 безработных и ищущих работу граждан
    Электронной услугой МТСЗН Азербайджана «Справка с места работы» воспользовались около 670 тысяч раз
    26.09.2017 [16:05]
    Электронной услугой МТСЗН Азербайджана «Справка с места работы» воспользовались около 670 тысяч раз
    В Азербайджане нефтяникам оказывается большое внимание
    19.09.2017 [18:07]
    В Азербайджане нефтяникам оказывается большое внимание
    Другие новости раздела
    26.10.2017 [20:23]
    Один из бежавших из-под ареста задержан и помещен в следственный изолятор
    26.10.2017 [18:34]
    В Российском информационно-культурном центре в Баку открылся стенд, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов
    26.10.2017 [14:45]
    В ходе осмотра квартиры, проведенного в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
    25.10.2017 [21:21]
    Министерство юстиции и Генеральная прокуратура распространили совместное сообщение в связи с бежавшими из-под ареста лицами
    В Милли Меджлисе организован «круглый стол» по «Плану действий в области борьбы с бытовым насилием»