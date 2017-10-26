В Милли Меджлисе организован «круглый стол» по «Плану действий в области борьбы с бытовым насилием»

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

26 октября в Милли Меджлисе состоялся «круглый стол», организованный комитетом по правовой политике и государственному строительству совместно с комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутаты с участием приглашенных на мероприятие представителей правительства, Женского фонда и Фонда народонаселения ООН, ряда НПО в нашей стране, в том числе представителей Объединения молодых юристов обсудили план действий в области борьбы с бытовым насилием.

Модератор «круглого стола» - председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал слушателей о проведенных в парламенте мероприятиях, общественных обсуждениях по вопросам бытового насилия. Он сказал, что создание в парламенте комитета по вопросам семьи, женщин и детей является одним из важных шагов в этом направлении.

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы рассказала о проводимой в нашей стране борьбе против бытового насилия, разработанном плане действий. Она отметила, что в парламенте приняты важные законы в этой области, институту семьи в Азербайджане придается важное значение, выдвинула ряд предложений с целью повышения эффективности борьбы с бытовым насилием. А. Нахчыванлы подчеркнула важность создания центров помощи жертвам насилия и судебных структур, специализирующихся на проблемах семьи, подготовки семейных психологов. Председатель комитета отметила, что необходимо расширить просветительскую работу среди женщин, особенно в регионах. Хорошие результаты даст и пропаганда прав женщин посредством печати и социальных сетей.

Затем на «круглом столе» выступила руководитель программы Женского фонда ООН по Европе и Средней Азии Катерина Вольф. Она высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане в этой области на государственном уровне и неправительственными организациями, отметила, что бытовое насилие не знает ни границ, на национальности. Эта проблема широко распространена повсюду в мире.

Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова в своем докладе о деятельности приюта, защищающего женщин, подвергшихся бытовому насилию, привела конкретные факты. Она отметила, что жертвам насилия оказывается правовая, психологическая, медицинская помощь, для них также организованы курсы с целью обеспечения занятости. М.Зейналова сообщила, что руководимая ею организация тесно сотрудничает с рядом государственных структур.

В ходе обсуждения плана действий в области борьбы с бытовым насилием свои мнения высказали депутаты Чингиз Ганизаде, Вюсал Гусейнов, Эльшан Мусаев, Садагат Велиева.

Участвовавшие в «круглом столе» сотрудник представительства Фонда народонаселения ООН в Азербайджане Халиса Шахвердиева, эксперт по вопросам гендерного равенства и борьбы против бытового насилия Джавид Шахмалыев, представитель Объединения молодых юристов Нволиса Ифеануичукву Чинеду, сотрудница Министерства труда и социальной защиты населения Назакет Балабекова, председатель Общественного объединения «Женская инициатива и помощь решению социальных проблем» Земфира Мустафаева рассказали о проделанной работе, вызывающих беспокойство вопросах, с которыми они сталкиваются на практике, высказали свои предложения.