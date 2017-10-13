В Милли Меджлисе состоялась встреча с Президентом Болгарии Руменом Радевом ОБНОВЛЕНО

Баку, 13 oктября, AЗЕРТАДЖ

13 октября находящийся с визитом в нашей стране Президент Республики Болгария Румен Радев встретился с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфетом Аскеровым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Зияфет Аскеров отметил, что отношения между нашими странами развиваются по восходящей и Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Болгарией. Он сообщил, что между Азербайджаном и Болгарией подписаны 60 документов, которые создали прочную правовую базу для развития взаимного сотрудничества. Особо отметив значение визитов глав государств в развитии двусторонних отношений, Зияфет Аскеров подчеркнул, что с этой точки зрения важную роль играет визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию в марте 2015 года.

До внимания высокого гостя было доведено, что Болгария – важная для Азербайджана страна с точки зрения углубления сотрудничества между европейскими структурами и нашей страной, председательство этой страны в первой половине 2018 года в Совете Европейского Союза еще более повышает это значение.

Было отмечено, что с 1996 года в Бакинском славянском университете преподается болгарский язык, с 2004 года в этом вузе действует Центр болгарского языка и культуры.

Зияфет Аскеров отметил, что межпарламентские отношения Азербайджана и Болгарии также находятся на высоком уровне, группы дружбы, действующие в законодательных органах двух стран, успешно сотрудничают в парламентских структурах различных международных организаций.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса проинформировал главу государства об экономическом развитии Азербайджана, реализации крупных нефтегазовых проектов, роли этих проектов в энергетической безопасности региона и Европы. Он отметил, что, хотя наша страна является лидером в регионе по экономическому развитию, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт препятствует этому развитию. Армения держит под оккупацией более 20 процентов территории Азербайджана, не выполняет резолюции, принятые рядом международных организаций.

Президент Румен Радев довел до внимания, что сотрудничество в различных сферах составляет важную часть связей между Азербайджаном и Болгарией. Глава государства сказал, что это сотрудничество создает условия для дальнейшего улучшения отношений между нашими странами. Президент Болгарии выразил признательность руководству Азербайджана за вклад в сохранение культурного наследия его страны.

Говоря об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, Румен Радев отметил, что Болгария является сторонником скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Затронув также экономические проекты, реализуемые в регионе, глава государства отметил, что Болгария продолжает поддерживать реализацию проекта «Южный газовый коридор».

В ходе беседы была подчеркнута важность увеличения торгового оборота между двумя странами.

Во встрече приняли участие заместители председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, Валех Алескеров, послы Мая Христова, Наргиз Гурбанова и другие официальные лица.