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    В Минтруда Азербайджана состоялась встреча с миссией Всемирного банка

    25.10.2017 [19:30]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) состоялась встреча с находящейся в нашей стране с визитом миссией Всемирного Банка (ВБ) по анализу благосостояния и его распределения.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, целью миссии является мониторинг экономического и социального благополучия, обсуждение будущего экономического сотрудничества между Всемирным банком и правительством Азербайджана по информированию для принятия решений в отношении домашних хозяйств во избежание экономических потрясений.

    В своем выступлении министр труда и социальной защиты Салим Муслимов подчеркнул, что социально ориентированная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева направлена на долгосрочное развитие республики. Глава ведомства отметил, что программа гибких реформ, проводимых в последние годы для преодоления последствий мирового экономического кризиса для национальной экономики, в первую очередь направлена на защиту социального благосостояния, в том числе семейных хозяйств. «В таких экономических условиях, с одной стороны, укрепление системы социальной защиты населения страны, выраженное повышением пенсий, социальных пособий, стипендий и т. д., с другой стороны создание новых рабочих мест и усиление активных мер по занятости, помогает устранить проблему. В результате чего рост занятости не уменьшился, а продолжил свой рост. Не случайно, что за девять месяцев текущего года число обращений в центры занятости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось почти в два раза. В этом году диверсификация экономики страны в условиях роста на 2,5 процента в ненефтяном секторе, создают условия для создания новых рабочих мест и обеспечения низкого уровня безработицы», - добавил С.Муслимов.

    В своих выступлениях глава представительства Всемирного банка в миссии для анализа благосостояния и его распределения в Азербайджане Мориц Мейер и главный экономист миссии Алан Фукс подчеркнули, что Всемирный банк всегда положительно оценивал фактор социального благосостояния в устойчивом экономическом развитии нашей страны. Представители Всемирного банка также дали высокую оценку реализуемой в Азербайджане программе по налаживанию семейного бизнеса для граждан с низким доходом.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о путях определения последствий последних экономических изменений на благосостояние населения , а также о мерах по обеспечению защиты неимущих семей.

    AZERTAG.AZ :В Минтруда Азербайджана состоялась встреча с миссией Всемирного банка
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