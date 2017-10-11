В Москве вышел в свет сборник статей азербайджанских ученых
AzerTAg.az
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
На русском языке вышла в свет книга «Достижения азербайджанских ученых в области нефтяной биотехнологии», соавторами которой являются сотрудники Института нефтехимических процессов и Института микробиологии Национальной Академии наук Азербайджана.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу НАНА, в сборнике, вышедшем в свет в издательстве «Научный мир» Москвы, опубликованы 17 статей отечественных ученых. В то же время, в новом издании нашли свое отражение названия и номера 6 патентов, полученных на основе исследований.
Книга является ценным пособием для студентов и исследователей, работающих в области нефтяной биотехнологии.
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