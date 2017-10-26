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    ПОЛИТИКА


    В Нахчыване начало функционировать новое производственное предприятие

    26.10.2017 [13:31]

    Нахчыван, 26 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал: «Развитие предпринимательства – основное условие общего развития Азербайджана».

    Сегодня предпринимательство в автономной республике охвачено постоянной государственной заботой. Предпринимаются последовательные меры по созданию предприятий, производящих качественную, удовлетворяющую внутренние потребности, экспортируемую продукцию.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 25 октября сдано в эксплуатацию предприятие, производящее тепловые панели и кровлю, Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплекс Джахан»

    Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в церемонии открытия.

    Поздравив коллектив по случаю сдачи в эксплуатацию в нового предприятия, производящего экспортируемую продукцию, удовлетворяющую внутренние потребности, сказал: Сегодня осуществление в автономной республике государственного строительства, строительство новых квартир со стороны населения, а также создание производственных участков и предприятий сферы обслуживания повысило потребность в кровле и тепловых панелях. Сданное в эксплуатацию новое предприятие по производству тепловых панелей и кровли послужит производству качественной продукции и полному обеспечению внутренних потребностей. Создание предприятий, производящих качественную и конкурентоспособную продукцию, является основным условием в развитии предпринимательства. Поэтому необходимо устанавливать в производственных предприятиях современное оборудование, использовать качественное сырье, уделять серьезное внимание фактору качества. Каждое предприятие, начавшее функционировать, должно обеспечивать качественной продукцией население автономной республики, а также вывозить свою продукцию на зарубежные рынки. Условия, созданные сегодня в автономной республике, способствуют повышению возможностей предприятий вывозить свою продукцию на зарубежный рынок. Предприниматели должны эффективно использовать эти возможности, следует уделять внимание к производству качественной продукции, а также подготовке местных специалистов. Подготовка специалистов является основным условием в производстве качественной продукции. Условия, созданные в профессиональных училищах и предприятиях автономной республики, создают широкие возможности для подготовки специалистов.

     

    AZERTAG.AZ :В Нахчыване начало функционировать новое производственное предприятие
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