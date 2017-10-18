В Нахчыване отмечена 25-я годовщина создания первой национальной воинской части, состоялся военный парад

Нахчыван, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

18 октября – в день Государственной независимости Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике была отмечена 25-я годовщина создания первой национальной воинской части.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, в мероприятии приняли участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керем Мустафаев отдал рапорт председателю Верховного Меджлиса.

Председатель Верховного Меджлиса поприветствовал солдат.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов отметил, что День государственной независимости в этом году отмечается одновременно с празднованием 25-летия создания первой национальной воинской части в Нахчыванской Автономной Республике. Поздравив со знаменательным праздником участников мероприятия, а также личный состав армейских соединений и частей Вооруженных сил Азербайджанской Республики на территории автономной республики, все население автономной республики, он сказал: «Мудрецы определяли могущество государств мощью их армий». Итальянский философ и просветитель Никколо Макиавелли в своем известном произведении «Государь» указывал, что «в основе власти во всех государствах лежат хорошие законы и хорошее войско».

Председатель Верховного Меджлиса сказал, что наш общенациональный лидер в оба периода руководства Азербайджаном уделял внимание вопросам строительства государства и армии, принял неотложные меры в области строительства армии. Меры, осуществленные нашим общенациональным лидером в области строительства армии, сегодня успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Благодаря вниманию и заботе руководителя страны в последние годы боеспособность нашей армии еще более повысилась, укрепилась ее материально-техническая база, улучшились социально-бытовые условия военнослужащих. Азербайджанская армия, оснащенная в настоящее время современной техникой, обладает высокой дисциплиной и боеспособностью.

Председатель Верховного Меджлиса выразил уважение и почтение государству, народу и Вооруженным силам братской Турции за безвозмездную помощь Турецкой Республики в деле усиления оборонного потенциала Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, формирования здешних армейских частей.

Выступивший на мероприятии командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керем Мустафаев сказал, что сегодня в автономной республике созданы все условия для организации воинской службы на уровне требований дня. Укреплена материально-техническая база Отдельной общевойсковой армии, которая оснащена новейшим вооружением, создана Отдельная авиационная воинская часть.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступании отметил, что меры по строительству армии, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжаются Верховным главнокомандующим господином Ильхамом Алиевым. Надежная организация обороны Нахчыванской Автономной Республики является одним из основных направлений осуществляемых в нашей стране мер по строительству армии. Сегодня Отдельная общевойсковая армия способна выполнить любое боевое задание.

Затем состоялся военный парад, посвященный 25-й годовщине создания первой национальной воинской части в Нахчыванской Автономной Республике. В нем приняли участие около 2 тысяч человек личного состава Отдельной общевойсковой армии Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, воинских частей и соединений, более 160 единиц военной техники и систем вооружений, в том числе более 10 боевых вертолетов и самолетов. Парад наблюдали тысячи жителей автономной республики.

В этот же день состоялось открытие нового Учебно-образовательного центра Отдельной общевойсковой армии. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов разрезали ленту, символизирующую открытие Учебно-образовательного центра.

Председатель Верховного Меджлиса дал поручения об эффективном использовании возможностей Центра, дальнейшем повышении теоретических знаний и боевой подготовки личного состава.