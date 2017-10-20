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    ОБЩЕСТВО


    В Нидерландах появилась дорога из туалетной бумаги

    20.10.2017 [19:09]

    Баку, 20 октября, AЗЕРТАДЖ

    Голландские предприниматели построили дорогу из использованной туалетной бумаги. Длина экспериментального участка — 1 километр. Правда, речь пока идет не об автомобильном шоссе, а лишь велосипедной дорожке.

    Изобретателям еще предстоит выяснить, сможет ли такая дорога выдержать нагрузку от автомобильного транспорта. Специальная установка авторов разработки умеет ежедневно очищать до 400 кг целлюлозы.

    Часть сырья в виде прессованных гранул уже вывозится в Великобританию в качестве основы для биокомпозита, а оставшуюся часть как раз использовали для формирования дорожного полотна.

    AZERTAG.AZ :В Нидерландах появилась дорога из туалетной бумаги
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    В Нидерландах появилась дорога из туалетной бумаги