В ОАЭ представят «умные очки» для незрячих

Абу-Даби, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

В Объединенных Арабских Эмиратах в следующем месяце поступят в продажу «умные очки» для незрячих людей, которые позволят им обходиться без посторонней помощи, сообщают местные СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новое устройство способно распознавать лица, ценники, сообщать о местоположении, читать знаки и сообщать всю необходимую информацию, помогать самостоятельно передвигаться по городу, делать покупки и общаться с людьми. Кроме того, очки сообщают о преградах, погодных условиях, подсказывают цвета одежды и объектов. «Умные очки» включают в себя 25 функций, а звуковой интерфейс переведен на 94 языка.

Отмечается, что цены на устройства «Amal» будут начинаться от 1500 долларов. Впервые «умные очки» будут представлены на самой крупной выставке для людей с ограниченными возможностями Access Abilities Expo, которая пройдет в Дубае 7-9 ноября.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби