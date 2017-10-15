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    В ОАЭ представят «умные очки» для незрячих

    15.10.2017 [11:18]

    Абу-Даби, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Объединенных Арабских Эмиратах в следующем месяце поступят в продажу «умные очки» для незрячих людей, которые позволят им обходиться без посторонней помощи, сообщают местные СМИ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новое устройство способно распознавать лица, ценники, сообщать о местоположении, читать знаки и сообщать всю необходимую информацию, помогать самостоятельно передвигаться по городу, делать покупки и общаться с людьми. Кроме того, очки сообщают о преградах, погодных условиях, подсказывают цвета одежды и объектов. «Умные очки» включают в себя 25 функций, а звуковой интерфейс переведен на 94 языка.

    Отмечается, что цены на устройства «Amal» будут начинаться от 1500 долларов. Впервые «умные очки» будут представлены на самой крупной выставке для людей с ограниченными возможностями Access Abilities Expo, которая пройдет в Дубае 7-9 ноября.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В ОАЭ представят «умные очки» для незрячих
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