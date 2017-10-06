    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    В ОАЭ приступают к выпуску нового вида лекарства для диабетиков

    06.10.2017 [16:19]

    Абу-Даби, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов объявило о скором производстве нового вида лекарства для контроля за сахарным диабетом второго типа и ожирения, сообщают эмиратские СМИ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новый современный препарат представляет собой небольшую титановую капсулу размером со спичку, которая будет помещаться под кожу пациента и обеспечивать страдающих диабетом суточной дозой необходимого гормона на срок до шести месяцев.

    Отмечается, что у больных диабетом второго типа наблюдается отсутствие выработки гормона, подающего сигнал о насыщении организма в мозг и, как следствие, человек переедает. Эта проблема приводит к ожирению, что, в свою очередь, способствует прогрессированию заболевания. Согласно новой технологии, находящийся внутри капсулы соответствующий гормон будет подавать в мозг сигнал о насыщении и предотвращать переедание. Этот препарат также предполагается назначать людям с ожирением. В ОАЭ более 39 процентов населения находятся на грани ожирения.

    Уникальное лекарство поступит в продажу в стране уже через три месяца.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В ОАЭ приступают к выпуску нового вида лекарства для диабетиков
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [13:15]
    Начала работу конференция, посвященная 90-летнему юбилею Научно-исследовательского института педиатрии 
    05.10.2017 [18:48]
    В ВОЗ выпустили новые рекомендации по борьбе с детским ожирением
    05.10.2017 [16:08]
    Китай инвестирует в совершенствование системы здравоохранения
    04.10.2017 [12:54]
    Дискриминация пациентов с ВИЧ в медучреждениях подрывает усилия по борьбе со СПИДом
    В ОАЭ приступают к выпуску нового вида лекарства для диабетиков