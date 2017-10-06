В ОАЭ приступают к выпуску нового вида лекарства для диабетиков

Абу-Даби, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов объявило о скором производстве нового вида лекарства для контроля за сахарным диабетом второго типа и ожирения, сообщают эмиратские СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новый современный препарат представляет собой небольшую титановую капсулу размером со спичку, которая будет помещаться под кожу пациента и обеспечивать страдающих диабетом суточной дозой необходимого гормона на срок до шести месяцев.

Отмечается, что у больных диабетом второго типа наблюдается отсутствие выработки гормона, подающего сигнал о насыщении организма в мозг и, как следствие, человек переедает. Эта проблема приводит к ожирению, что, в свою очередь, способствует прогрессированию заболевания. Согласно новой технологии, находящийся внутри капсулы соответствующий гормон будет подавать в мозг сигнал о насыщении и предотвращать переедание. Этот препарат также предполагается назначать людям с ожирением. В ОАЭ более 39 процентов населения находятся на грани ожирения.

Уникальное лекарство поступит в продажу в стране уже через три месяца.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби