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    В ОАЭ работает шесть тысяч компаний Великобритании и живут более 120 тысяч британцев

    05.10.2017 [15:55]

    Абу-Даби, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором в экономику Объединенных Арабских Эмиратов, пишут эмиратские СМИ cо ссылкой на заявление посла Великобритании в ОАЭ Филипа Пархама.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам дипломата, в ОАЭ шесть тысяч британских компаний осуществляют свою деятельность в различных секторах экономики страны. Он особо подчеркнул, что более 120 тысяч британцев живут и работают в ОАЭ, а также около миллиона британских туристов ежегодно посещают эмираты.

    Посол Великобритании также обратил внимание на инвестиции, вложенные ОАЭ в экономику Великобритании, особенно в проекты в области ветроэнергетики, которые будут запущены в ближайшее время.

     

    Ася Гаджизаде

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В ОАЭ работает шесть тысяч компаний Великобритании и живут более 120 тысяч британцев
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