В ОАЭ работает шесть тысяч компаний Великобритании и живут более 120 тысяч британцев
AzerTAg.az
Абу-Даби, 5 октября, АЗЕРТАДЖ
Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором в экономику Объединенных Арабских Эмиратов, пишут эмиратские СМИ cо ссылкой на заявление посла Великобритании в ОАЭ Филипа Пархама.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам дипломата, в ОАЭ шесть тысяч британских компаний осуществляют свою деятельность в различных секторах экономики страны. Он особо подчеркнул, что более 120 тысяч британцев живут и работают в ОАЭ, а также около миллиона британских туристов ежегодно посещают эмираты.
Посол Великобритании также обратил внимание на инвестиции, вложенные ОАЭ в экономику Великобритании, особенно в проекты в области ветроэнергетики, которые будут запущены в ближайшее время.
Ася Гаджизаде
cобкор АЗЕРТАДЖ
Абу-Даби
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