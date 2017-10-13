В Обществе инвалидов по зрению более 100 пациентов прошли офтальмологическое обследование

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В настоящее время в нашей стране около 40 тысяч инвалидов по зрению, около 8 тысяч из них - дети. По словам офтальмологов, 80 процентов всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить. Подобные мероприятия заслуживают одобрения, ввиду того, что имеют важное значение с точки зрения предотвращения инвалидности и для формирования здорового молодого поколения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на пресс-конференции, прошедшей сегодня до начала бесплатного медицинского обследования инвалидов по зрению в рамках «Недели здорового зрения», сказал председатель Азербайджанского общества инвалидов по зрению (ОИЗ) Самъяр Абдуллаев.

Председатель ОИС оценил проведение подобного мероприятия, организованного совместно с Национальным центром офтальмологии (НЦО) имени академика Зарифы Алиевой, как пример бережного отношения общества к гражданам из уязвимых социальных групп.

Выступившая на мероприятии врач НЦО имени академика Зарифы Алиевой Язгюль Абдыева отметила, что в настоящее время население Земли превысило 7 миллиардов, из которых серьезными офтальмологическими заболеваниями страдают около 300 миллионов человек, а около 40 миллионов — слепые. «82 процента людей, страдающих слепотой, входят в возрастную группу 50 лет и старше. В мае 2013 года на 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подавляющим большинством голосов был одобрен Глобальный план действий по предупреждению случаев слепоты и нарушения зрения на 2014-2019 годы. Цель Глобального плана действий — достижение к 2019 году уменьшения масштабов предотвратимых нарушений зрения на 25 процентов. Принятые в связи с этим программы в этой области в нашей стране направлены на улучшение состояния здоровья граждан с проблемами зрения. Помимо этого, в 2005 году была создана выездная бригада врачей Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Министерства здравоохранения, являющегося самым крупным офтальмологическим учреждением на Кавказе, и оснащенного современным медицинским оборудованием. Выездная группа Центра регулярно проводит гуманитарные акции по обследованию и лечению в столице и регионах страны. Помимо этого, пациентам назначаются курсы лечения, а также проводятся операции. За прошедший период в ходе офтальмологических акций мобильная бригада, состоящая из офтальмологов, анестезиологов, резидентов-врачей, медсестер и технического персонала Центра провела обследование и лечение 21 645 гражданам, и свыше 2500 - проведены операции», - добавила Я.Абдыева.

В ходе организованной в ОИС офтальмологической акции выездная бригада провела обследование более 100 инвалидов по зрению. Помимо этого, с целью коррекции зрения свыше 20 больным были выданы специальные очки.

Сотрудники выездной бригады НЦО отметили, что очередная гуманитарная акция будет организована в начале ноября в Шамкирском и Товузском районах.