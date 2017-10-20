В Оренбурге открылась выставка азербайджанского фотографа

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В Оренбурге открылась первая персональная выставка уличного фотографа Вугара Мамедзаде «Россия моими глазами: город Оренбург». Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание «АиФ Оренбург», где опубликована статья об экспозиции и нашем соотечественнике.

Жанр уличной фотографии с каждым годом становится все популярнее, потому что его можно считать самым демократичным. Для уличного фотографа весь город – одна большая студия, а все прохожие – потенциальные герои его снимков. Постановочные кадры и стрит-фотография – вещи несовместимые. Главная задача человека с фотоаппаратом - поймать момент, который уже никогда не повторится в том же самом виде. Люди – это главные герои уличной фотографии, но они же и самая главная проблема для фотографов: никто никогда не знает, согласится человек с радостью сфотографироваться или откажет в грубой форме.

«Если человек отказывается фотографироваться, но я понимаю, что не могу упустить его, я начинаю с ним диалог и каким-то непонятным мне образом мы находим общий язык. Важную роль в установлении контакта с героем фотографии играют доброжелательный настрой и добрые слова. Я никогда не говорю: «позируй мне». Он стоит, а я как будто даже не фотографирую, а фильм снимаю. Я через объектив вижу всю эту сцену: я ловлю его настроение, его душу. Сфотографировать человека может любой, а поймать его настоящего, не каждому дано. И ещё я никогда не показываю людей в глупом свете, наоборот каждый мой снимок пропитан любовью к ним», - рассказывает фотограф.

Вугар родился в Азербайджане. В Оренбург, где живет уже 20 лет, он переехал с семьей, когда ему было шесть. Еще два года назад оренбуржец не мог представить, что возьмет в руки фотоаппарат. Но однажды он увидел знаменитый снимок афганской девочки американца Стива Маккарри. Вугара поразило то, как фотограф смог показать не только ее внешнюю красоту, но и внутреннюю. После этого Вугар Мамедзаде купил фотоаппарат и начал снимать обычных горожан.

На открытии выставки в Музее истории города все то небольшое пространство, что отвели для выставки, было заполнено. Пришло много молодых оренбуржцев. Одна из работниц музея даже удивленно спросила, откуда их столько и какое учебное заведение заставило их идти на экспозицию. Но нет: все пришли по своей воле.

Сам Вугар Мамедзаде считает уличную фотографию самым сложным и душевным жанром, который отражает настоящую жизнь без грамма фальши.

Выставка продлится до конца октября.