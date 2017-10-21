В Париже отмечен 25-летний юбилей Азербайджанcкого дома

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанский дом в Париже отметил 25-летний юбилей со дня создания и 5-летие восстановления деятельности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие состоялось при поддержке посольства Азербайджана во Франции в Центре культуры Азербайджана. В юбилейном вечере приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель, посол Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, дипломаты, политические и общественные деятели Франции, представители азербайджанской диаспоры.

Президент Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева рассказала об истории создания Азербайджанского дома. Было отмечено, что главной целью организации, созданной в 1992 году Рамизом Абуталыбовым, было популяризировать Азербайджан во Франции, пропагандировать здесь культуру, историю и реалии Азербайджана. Она в своем выступлении отметила, что Рамиз Абуталыбов постоянно поддерживает деятельность Азербайджанаского дома. Было отмечено, что Азербайджанаский дом и впредь будет осуществлять целенаправленную деятельность, приложит все усилия для объективного доведения до французской общественности о трагедиях, пережитых азербайджанским народом в ХХ веке, актах геноцида, причинах нагорно-карабахского конфликта, оккупации 20 процентов наших земель армянскими вооруженными силами и др.

Выступивший на мероприятии посол Рахман Мустафаев приветствовал успехи, достигнутые Азербайджанским домом Париже, отметил, что посольство Азербайджана во Франции поддерживает и впредь будет поддерживать проекты Азербайджанского в Париже, а также деятельность организации по доведению до французской общественности реалий о Карабахе, пропаганде культуры, искусства Азербайджана во Франции и др.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель поздравил Азербайджанский дом по случаю 25-летия.

В ходе мероприятия правление Азербайджанского дома вручило грамоты молодежи, добровольно оказавшей помощь организации в осуществлении проектов.

В художественной части мероприятия Вургун Векилов, Саида Зульфугарова, Этибар Асадли, Саддам Новрузбеков, Сахиб Асадов и известный тенор, солист Мариинского театра Тимур Абдикеев исполнили азербайджанские классические произведения. Наши талантливые музыканты, живущие в Париже и представляющие Азербайджан своими прекрасными исполнениями, восхитили гостей произведениями Кара Караева, Тофига Гулиева, Агшина Ализаде, Огтая Зульфугарова, Эмиля Афрасияба и др.