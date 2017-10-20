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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В Польше состоялась конференция, посвященная Кавказу
    Между Жешувским университетом Польши и Бакинским государственным университетом подписан Меморандум о сотрудничестве

    20.10.2017 [18:23]

    Варшава, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Жешувском университете Польши состоялась научная конференция на тему «Кавказ: история, перемены, перспективы».

    В работе конференции, организованной Жешувским университетом, приняла участие азербайджанская делегация.

    На научной конференции декан факультета истории БГУ Азад Рзаев выступил с докладом на тему «Особенности социально-экономического развития Азербайджанской Республики после обретения независимости», сотрудник факультета истории Тахмина Асланова – «Перспективы научного диалога в поощрении мира и стабильности на Южном Кавказе» (на примере нагорно-карабахского конфликта), член клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде сообщил о транспортной стратегии Азербайджана, соединяющего Европу и Азию.

    На встрече декана факультета истории БГУ Азада Рзаева с руководством Жешувского университета были обсуждены перспективы сотрудничества между вузами, в том числе вопросы обмена преподавателями и студентами, совместной организации конференций.

    В рамках конференции между Жешувским университетом и Бакинским государственным университетом был подписан Меморандум о сотрудничестве.

    В работе конференции принял участие советник посольства Азербайджана в Польше Ульви Бахшалиев.

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Варшава

    AZERTAG.AZ :В Польше состоялась конференция, посвященная Кавказу
    Между Жешувским университетом Польши и Бакинским государственным университетом подписан Меморандум о сотрудничестве
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