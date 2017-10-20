Варшава, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В Жешувском университете Польши состоялась научная конференция на тему «Кавказ: история, перемены, перспективы».

В работе конференции, организованной Жешувским университетом, приняла участие азербайджанская делегация.

На научной конференции декан факультета истории БГУ Азад Рзаев выступил с докладом на тему «Особенности социально-экономического развития Азербайджанской Республики после обретения независимости», сотрудник факультета истории Тахмина Асланова – «Перспективы научного диалога в поощрении мира и стабильности на Южном Кавказе» (на примере нагорно-карабахского конфликта), член клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде сообщил о транспортной стратегии Азербайджана, соединяющего Европу и Азию.

На встрече декана факультета истории БГУ Азада Рзаева с руководством Жешувского университета были обсуждены перспективы сотрудничества между вузами, в том числе вопросы обмена преподавателями и студентами, совместной организации конференций.

В рамках конференции между Жешувским университетом и Бакинским государственным университетом был подписан Меморандум о сотрудничестве.

В работе конференции принял участие советник посольства Азербайджана в Польше Ульви Бахшалиев.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Варшава