В Польше установлена мемориальная доска в честь М.Ростроповича

Варшава, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича, посольство Азербайджана в Польше установило в средней школе имени Ф.Шопена, расположенном в польском гмине Тересине, мемориальную доску. Род Ростроповичей долгие годы проживал в гмине Тересине.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители руководства гмина Тересин, преподаватели и учащиеся школы, сотрудники посольства.

На мероприятии выступили директор школы Эва Пиотровска, руководитель гмина Марек Олеховски и посол Азербайджана Гасан Гасанов.

Посол Г.Гасанов довел до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 90-летнего юбилея М.Ростроповича. Оказанное внимание свидетельствует об исключительной личности М.Ростроповича. Г.Гасанов рассказал о жизни и деятельности великого музыканта, его неоценимом вкладе и заслугах в развитии азербайджанской музыки. Было подчеркнуто значение установления памятной доски в родном семье Ростроповичей Тересине.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной учащимися школы имени Ф.Шопена.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Варшава