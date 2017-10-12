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    КУЛЬТУРА


    В Польше установлена мемориальная доска в честь М.Ростроповича

    12.10.2017 [12:28]

    Варшава, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    В рамках мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича, посольство Азербайджана в Польше установило в средней школе имени Ф.Шопена, расположенном в польском гмине Тересине, мемориальную доску. Род Ростроповичей долгие годы проживал в гмине Тересине.

    В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители руководства гмина Тересин, преподаватели и учащиеся школы, сотрудники посольства.

    На мероприятии выступили директор школы Эва Пиотровска, руководитель гмина Марек Олеховски и посол Азербайджана Гасан Гасанов.

    Посол Г.Гасанов довел до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 90-летнего юбилея М.Ростроповича. Оказанное внимание свидетельствует об исключительной личности М.Ростроповича. Г.Гасанов рассказал о жизни и деятельности великого музыканта, его неоценимом вкладе и заслугах в развитии азербайджанской музыки. Было подчеркнуто значение установления памятной доски в родном семье Ростроповичей Тересине.

    Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной учащимися школы имени Ф.Шопена.

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Варшава

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