В Республиканской гимназии искусств состоялась встреча с известным ковроведом

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории художник-ковровед, член Союза художников Азербайджана Эльдар Гаджиев рассказал о связях и взаимном влиянии русской школы изобразительного искусства и традиций азербайджанской культуры на примере азербайджанского ковроткачества.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РИКЦ, в мероприятии приняли участие директор Республиканской гимназии искусств Айтен Ахмедова, заместитель директора по искусству Кямаля Керимова, директор Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В. Успенского города Ташкента, заслуженный деятель культуры Республики Узбекистан Дилдора Джамалова и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.