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    ОБЩЕСТВО


    В Республиканском перинатальном центре турецкие врачи-инструкторы провели двухдневные курсы

    21.10.2017 [16:18]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Республиканском перинатальном центре (РПЦ) Министерства здравоохранения с целью охраны здоровья матери и ребенка и уменьшения неонатальной смертности, с участием турецких врачей-инструкторов проведены двухдневные курсы «Первичная реанимация новорожденных в родильном зале».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, курсы были организованы РПЦ совместно с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA). На курсах приняли участие около 40 человек из перинатальных центров Губинского, Лянкяранского, Шекинского и Сабирабадского районов и города Гянджи, родильного дома города Ширван, Бакинского оздоровительного центра, городской клинической больницы номер 3, родильных домов номер 4 и 5, а также Клинического медицинского центра.

    По завершении курсов участникам были вручены сертификаты.

    AZERTAG.AZ :В Республиканском перинатальном центре турецкие врачи-инструкторы провели двухдневные курсы
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