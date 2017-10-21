В Республиканском перинатальном центре турецкие врачи-инструкторы провели двухдневные курсы
AzerTAg.az
Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ
В Республиканском перинатальном центре (РПЦ) Министерства здравоохранения с целью охраны здоровья матери и ребенка и уменьшения неонатальной смертности, с участием турецких врачей-инструкторов проведены двухдневные курсы «Первичная реанимация новорожденных в родильном зале».
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, курсы были организованы РПЦ совместно с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA). На курсах приняли участие около 40 человек из перинатальных центров Губинского, Лянкяранского, Шекинского и Сабирабадского районов и города Гянджи, родильного дома города Ширван, Бакинского оздоровительного центра, городской клинической больницы номер 3, родильных домов номер 4 и 5, а также Клинического медицинского центра.
По завершении курсов участникам были вручены сертификаты.
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