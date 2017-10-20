В Риге обсудили развитие международного транспортного коридора «Север-Юг»

Создается рабочая группа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг»

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В латвийской столице в рамках 67 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и стран Балтии состоялась встреча между председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым, начальником железных дорог Беларуси Владимиром Морозовым и генеральным директором Иранской железной дороги Саидом Мохаммадзаде. В рабочей встрече принимал участие и президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в ходе мероприятия были обсуждены перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг», строительство железной дороги Решт-Астара и прочие вопросы.

Было отмечено, что за девять месяцев этого года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом по коридору «Север-Юг» увеличился на 21,6 процента и составил свыше 4,7 миллиона тонн. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в 2,4 раза вырос объем контейнерных перевозок – по международному транспортному коридору доставлено более 7 тысяч контейнеров.

По итогам встречи стороны договорились о создании рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг» и подписали соответствующий протокол.

Было отмечено, что в прошлом году российская «РЖД Логистика» совместно с зарубежными партнерами осуществила тестовую отправку контейнеров из Индии в Россию через Иран и Азербайджан по западному маршруту коридора.

Для поддержания тенденций роста, по мнению участников встречи, необходимо сосредоточить внимание логистических компаний на создании регулярных транспортных сервисов и выработке согласованных тарифных ставок, удовлетворяющих интересы всех сторон, а также вести работу по упрощению процедур прохождения таможенного оформления грузов.

В ходе встречи была подчеркнута важность взаимодействия всех участников логистической цепи: железных дорог, портов, морских перевозчиков, таможенных служб.

Ускорить и удешевить доставку грузов между странами Европы, Беларусью, Россией, странами Персидского залива и Южной Азии может создание прямого железнодорожного сообщения по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг», для чего необходимо строительство и ввод в эксплуатацию последнего недостающего звена коридора − линии Решт-Астара.