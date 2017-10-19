В Риме состоится презентация книги профессора Эльдара Гулиева о глобальной продовольственной безопасности

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

11 ноября в столице Италии Риме состоится презентация книги «Глобальная продовольственная безопасность: реалии, вызовы и перспективы» заместителя комитета Милли Меджлиса по аграрной политике, ректора Азербайджанского университета кооперации, доктора экономических наук, профессора Эльдара Гулиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии представители Академии Бонифициана Ватикана представят Эльдару Гулиеву диплом действительного члена (академика) этой академии. Кроме того, представитель Совета по общественным наградам ООН (UNCOPA) вручит ректору Азербайджанского университета кооперации международную награду «Книга года».

Напомним, что недавно Совет по общественным наградам ООН удостоил книгу «Глобальная продовольственная безопасность: реалии, вызовы и перспективы» Эльдара Гулиева звания «Книга года».

Книга решением Европейской академии естественных наук издана в Германии.