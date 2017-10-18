Москва, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

В «Российской газете-Санкт-Петербург» вышла статья «С любовью к России. В Азербайджане растет интерес к русскому языку», где рассказывается о сотрудничестве Фонда Гейдара Алиева, возглавляемом Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой с Россией, проекте «Интенсивное обучение русскому языку» в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что в текущем учебном году русский язык будут преподавать в 35 бакинских школах и в 15 периферийных, в том числе - сельских. Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов в интервью газете отметил, что связи между Санкт-Петербургом и Азербайджаном получат новый импульс развития: «Ведь обучение русскому языку в современных условиях касается не только наличия квалифицированных учителей, учебников и востребованности знания русского языка среди населения: все это в республике имеется. Но надо еще уметь ответить на вызовы сегодняшнего дня. В частности, нужны новые методические пособия, которые помогали бы выработать новые образовательные стандарты, чтобы овладевшие русским языком азербайджанцы вписывались в российский научный, экономический и культурный контекст. Это открывает широкое поле деятельности как для филологов-русистов Санкт-Петербурга, так и для специалистов в области педагогики, психологии, востоковедения».

По мнению экспертов, другая важная проблема - конкурентоспособность учебно-методических материалов. В условиях глобализации ощущается активизация определенных транснациональных книгоиздательских корпораций, основная идеология которых часто сосредоточена только на получении прибыли и передаче определенных мировоззренческих установок. Поэтому многие специалисты считают важным максимально охватить учебный процесс, особенно по гуманитарным дисциплинам, учебниками, подготовленными совместными усилиями российских и азербайджанских авторов. Эти труды могли бы включать материалы по историческому сотрудничеству двух наших народов, сегодняшнему состоянию и перспективам экономических и культурных связей. Например, в учебники по гуманитарным наукам можно было бы включать ориентальные тексты русских авторов (как классиков, так и современников), сопоставлять сходные явления русской и азербайджанской литературы, регулярно делать обзоры творчества русскоязычных писателей Азербайджана для поиска объединяющих начал в жизни наших народов.

Русские живут в Азербайджане более 200 лет, - пишет газета, - и сегодня русская община в этой республике - самая многочисленная на Южном Кавказе. По данным МИД России, общее количество населения, владеющего русским языком, составляет сегодня в Азербайджане порядка 70 процентов, это более 5,5 миллиона человек. В республике издаются газеты и журналы на русском языке, научная и художественная литература, на нем транслируются теле- и радиопередачи. Есть центры русского языка и культуры, работает «Дом русской книги», развивается научное и художественное творчество.

Сегодня в 683 детских дошкольных заведениях принято общение на русском языке. В 379 общеобразовательных школах преподавание ведется на русском языке, а в 16 школах - только на русском. В азербайджанских школах в общей сложности порядка полмиллиона детей изучают русский язык как иностранный, он пользуется не меньшей популярностью, чем английский, немецкий и другие европейские языки. Во многих школах идет углубленное изучение русского языка.

Выпускники этих средних учебных заведений в дальнейшем охотно продолжают образование как в российских, так и в азербайджанских вузах. Кроме традиционных центров русистики - Бакинского Славянского университета и Бакинского госуниверситета, открылись отделения русского языка и литературы в Бакинском филиале МГУ и Азербайджанском университете языков, Нахчыванском и Гянджинском госуниверситетах. А два года назад в столице республики студентов начал принимать филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Интересно, что они не только выпускают преподавателей русского языка, но учитывают и запросы современного рынка труда. А потому здесь открыты специальности, которые готовят филологов-страноведов, переводчиков, журналистов, психологов для школ с русским языком обучения.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентина Денисова, русский язык де-факто является сегодня вторым национальным языком общения в Азербайджанской республике. В.Денисов отмечает: «В стране ведется большая и системная работа по изучению русского языка, которая складывалась многие годы».

И с этим утверждением трудно не согласиться. В Азербайджане сильная русская диаспора, которую уже многие годы успешно возглавляет депутат парламента Азербайджана Михаил Забелин. Кстати, недавно состоялся визит председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, в ходе которого он встретился также и с представителями русской общины Азербайджана. Сегодня в республике действует множество православных церквей, только в Баку три храма. А также Александро-Невский храм в Гяндже, Свято-Никольский в Хачмазе, молитвенный дом в честь преподобного Серафима Саровского в Сумгайыте. При этих храмах работают три православные школы. Однако при этом интерес к православной традиции, к русской культуре демонстрируют отнюдь не только этнические русские.

Эксперты отмечают: в развитии иноязычного образования важную роль играет мотивация учеников. А она тем выше, чем плотнее и эффективнее сотрудничество между нашими странами, градус толерантности, принятый в обществе. Что касается русского языка, - то здесь сказывается еще и искренняя симпатия коренных азербайджанцев к дружественному народу.

- Азербайджан - единственная страна постсоветского пространства, которая так внимательно относится к русскому языку. У нас в более чем 350 школах существует сегодня русское образование, это немало. Конечно, все это возникло не на пустом месте, а от большой любви к России, - подчеркивает Султан Гасымов.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва