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    КУЛЬТУРА


    В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей

    06.10.2017 [14:12]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нем приняли участие учителя русского языка и литературы, предметники, преподающие на русском языке, директора школ, преподаватели-русисты вузов, школьники и студенты.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в представительстве Россотрудничества в Азербайджане, руководитель представительства Валентин Денисов поздравил педагогов с профессиональным праздником. Уже стало традицией в этот день подводить итоги проекта РИКЦ «Лучший учитель русского языка и литературы года». Победителям были вручены почетные грамоты и подарки.

    Затем заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина вручили почетные грамоты и благодарственные письма победителям международных акций «Тотальный диктант», «Тест по истории Великой Отечественной войны» и ряду членов жюри IX республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

    Учитель русского языка и литературы школы номер 9 Абшеронского района Бадира Алиева представила на празднике свои творческие художественные работы.

    Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся школ Баку и Сумгайыта.

    AZERTAG.AZ :В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей
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