В Российском информационно-культурном центре в Баку открылся стенд, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов
AzerTAg.az
Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ
В Российском информационно-культурном центре в Баку открылся стенд, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, завершившему свою работу в Сочи.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РИКЦ, в фестивале приняли участие 35 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров из 188 стран мира. Делегация Азербайджана составила 170 человек. В нее вошли представители культурной, спортивной и научной общественности.
Экспонаты для стенда предоставила участница фестиваля Олеся Аленина, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в Баку, в недавнем прошлом член сборной Азербайджана по художественной гимнастике.
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