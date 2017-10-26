В Российском информационно-культурном центре в Баку открылся стенд, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

В Российском информационно-культурном центре в Баку открылся стенд, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, завершившему свою работу в Сочи.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РИКЦ, в фестивале приняли участие 35 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров из 188 стран мира. Делегация Азербайджана составила 170 человек. В нее вошли представители культурной, спортивной и научной общественности.

Экспонаты для стенда предоставила участница фестиваля Олеся Аленина, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в Баку, в недавнем прошлом член сборной Азербайджана по художественной гимнастике.